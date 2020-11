Das historische Foto: Gute Qualität in der Wäscherei

Täglich 1,5 Tonnen Haushaltfertigwäsche sowie Berufsbekleidung von HO und Konsum wurden 1980 in der Wäscherei I des Dienstleistungskombinats Hauswirtschaft in der Nordhäuser Leninallee gereinigt. Mit Stolz konnten am 19. November Abteilungsleiterin Ilona Linsert, Sonja Schößling und Lehrling Barbara Wolfram auf die Qualitätsstufe I für Haushaltfertigwäsche verweisen. Die gleiche Qualitätsstufe sollte damals bei Berufsbekleidung zu Ehren des X. Parteitages der SED errungen werden.