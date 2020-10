Eine erlebnisreiche und interessante Ferienfreizeit verbrachten die jungen Naturforscher im Juli 1980 in Harzrigi.

Das historische Foto: Junge Naturforscher in Harzrigi

Nordhausen. Die Station der Jungen Naturforscher in Harzrigi war im Sommer Anziehungspunkt und Tagesziel vieler Pionier- und FDJ-Gruppen des Kreises Nordhausen, schreibt die Zeitung „Das Volk“ in ihrer Ausgabe vom 30. Juli 1980. Das Hauptanliegen der dort tätigen Pädagogen sei es, die Begegnung und den Umgang mit Tieren zu ermöglichen sowie die Liebe der jungen Besucher zur Natur und zur „sozialistischen Heimat“ zu wecken und zu vertiefen. In elf Arbeitsgemeinschaften hatten die Schüler Möglichkeiten, ihre naturwissenschaftlichen Kenntnisse zu erweitern und sinnvoll ihre Freizeit zu verbringen.