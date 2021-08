Küchenleiterin Maria Arnholdt (von links), Erwin Koppenhagen, Julia Zepezauer, Bürgermeister Werner Schramm und Maria Preinesberger unterhalten sich am 24. August 1981 in der Neustädter Schule.

Das historische Foto: Kurz vor Ferien-Ende in Neustadts Schule

Neustadt. Dieses Mal mit einem Bild aus unserem Zeitungsarchiv vom 24. August 1981.

Heute vor 40 Jahren – am 24. August 1981: Küchenleiterin Maria Arnholdt (von links), Erwin Koppenhagen, Julia Zepezauer, Bürgermeister Werner Schramm und Maria Preinesberger treffen sich im Anbau der Polytechnischen Oberschule (POS) in Neustadt. Finanzielle Mittel aus dem Kreishaushalt, die Tatkraft der Einwohner und kommunale Vereinbarungen mit den Betrieben machten es möglich, in der POS umfangreiche Klempner- und Installationsarbeiten vorzunehmen. Auch die Küchenkräfte freuen sich darüber.