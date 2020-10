Das historische Foto: Landwirte beweisen Mumm

Blumen und eine Flasche Sekt der Sorte Mumm überreichten am 1. Dezember 1993 in Obersachswerfen der Amtsleiter für Landwirtschaft, Werner Urban (2. von rechts), und Ute Alert, Sachgebietsleiterin Betriebswirtschaft, den jungen Landwirten Andreas Gerbothe und Hubertus Wiesner (im Bild links). Beide Familienbetriebe hatten zweifellos Mumm, spezialisierten sich auf die Milchproduktion und bewirtschafteten noch 320 Hektar. Sie investierten etwa eine Million Deutsche Mark für einen Kuhstall, der damals mit 85 Milchkühen und 40 Jungtieren belegt war. Mit durchschnittlich 6800 Liter Milch pro Kuh und Jahr lag ein Wert an, der sich einst durchaus sehen lassen konnte.