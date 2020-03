Bei Bauarbeiten in der Nordhäuser Pfaffengasse brach am 7. Juli 1993 ein schweres Baufahrzeug in dort noch vorhandene Kellerräumlichkeiten.

Das historische Foto: Pfaffengasse verschlingt Baufahrzeug

Bei Bauarbeiten in der Nordhäuser Pfaffengasse ereignete sich am 7. Juli 1993 in den Vormittagsstunden ein spektakulärer Arbeitsunfall. Ein schweres Baufahrzeug brach in dort noch vorhandene Kellerräumlichkeiten ein. Die anwesenden Bauarbeiter einer Nordhäuser Firma hatten dabei großes Glück, denn es wurde niemand verletzt. Die tonnenschwere Last des Baufahrzeuges verursachte „nur“ Sachschaden. Die erforderlichen Bergungsarbeiten wurden unverzüglich eingeleitet.