Das historische Foto: Schnelle Bautruppe in Nordhausen

Was in ihnen steckt, bewiesen unlängst die Kollegen der Brigaden Muth und Mühle aus dem Nordhäuser Betrieb des Straßen- und Tiefbaukombinates. Das schrieb die Zeitung das Volk in ihrer Ausgabe vom 6. August 1983. Diese zeigten ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft, als es galt, die Beimischstation in der Ernst-Thälmann-Straße der Kreisstadt auf den neuesten Stand umzurüsten. Waren doch während dieser Arbeiten zwei Wohnkomplexe ohne warmes Wasser. Mit einer Menge Überstunden wurde die Leistung in nur wenigen Tagen ausgeführt. Bei normaler Arbeitszeit hätte sie drei bis vier Wochen in Anspruch genommen.