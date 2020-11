Das historische Foto: Von Görsbach in die Kreisstadt

Fünf Zimmer, Küche, Bad, Innentoilette und viel Platz bot am 28. November 1980 Ilse Eicke und ihren Kindern die neue Wohnung in der Kreisstadt Nordhausen. Wenige Wochen zuvor lebte sie noch mit ihrer neunköpfigen Familie in der ehemaligen Görsbacher Windmühle. Dieser Kalksteinkasten war vom Alter so angenagt, dass keine größere Reparatur mehr lohnte. Familie Eicke lebte dort neun Jahre, weil es nirgendwo im Ort eine Wohnung gab, die neun Personen Platz bot. Die Eickes weinten ihr keine Träne nach. Nur der Abschied vom Dorf fiel schwer. Durch Wände pfeifender Wind und das Wasserschleppen waren nun passé.