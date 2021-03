Das historische Foto: Von Kuschelrock bis Hardcore

Die Schülerband „Eletrotronic“ am 7. Januar 1994 in der Regelschule Nordhausen-Ost: Sebastian Fütterer, Christian Keller, Lucas Körner und Stefan Schäfer.

Nordhausen. Eine Nordhäuser Schülerband feiert 1994 Dreijähriges.

Die Begegnung mit Musik und die eigene musikalische Betätigung sind in der Schule unverzichtbar. Besondere Talente finden sich in Schülerbands zusammen. So auch Anfang 1994, als dieses Foto entstand. Darauf zu sehen sind Sebastian Fütterer, Christian Keller, Lucas Körner und Stefan Schäfer von der Schülerband „Electrotronic". Die jungen Musiker der Regelschule in Nordhausen-Ost gab es damals bereits drei Jahre als Band. Zum Repertoire gehörte Musik von Kuschelrock bis Hardcore.