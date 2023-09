Das ist der Nordhäuser Leseherbst

Nordhausen. Die Stadtbibliothek Nordhausen und ihr Förderverein laden bis Ende Januar zu zahlreichen Abenden mit Autoren ein. Hier ein Überblick.

Mit dem Herbst beginnt für viele Menschen die Zeit des Schmökerns. Für den diesjährigen „Leseherbst“ in der Stadtbibliothek konnten zahlreiche Autoren gewonnen werden. Das Programm entstand unter anderem in Zusammenarbeit mit dem Bibliotheks-Förderverein. Die Lesungen sind alle im Ratssaal vom Bürgerhaus.

Martin Klauka stellt sein Buch „Einmal mit der Katze um die halbe Welt“ am Dienstag, 28. September, vor. Beginn ist 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet zwölf Euro, ermäßigt neun Euro. Karten gibt es unter www.reservix.de.

„Nahrungsnetze für Artenvielfalt – ein Buch vom Fressen und Gefressen werden“ hat Sigrid Tinz verfasst. Am 5. Oktober kommt sie nach Nordhausen, um es ab 19 Uhr vorzustellen. Sie erklärt, warum gerade die unscheinbaren, oft unbeliebten Arten wichtig für die Biodiversität sind. Dabei wird deutlich, wie wichtig vielfältiges Leben auf der Erde ist und welche Folgen menschliches Handeln für die Biodiversität hat. Der Eintritt kostet acht Euro.

Rafik Schami, der international erfolgreiche syrisch-deutsche Autor, war schon oft in Nordhausen – am 9. Oktober ist er neuerlich zu Gast, dann mit seinem Buch „Wenn du erzählst, erblüht die Wiese“. Ab 19.30 Uhr lässt er bei seiner Lesung in den Orient eintauchen. Eintritt: 15 Euro, im Vorverkauf 13 Euro.

Marion Mitterhammer und Matthias Müller laden am 25. November zum literarisch-musikalischen Winterabend mit dem Titel „Die Dame mit dem Hündchen“ ein. Beginn ist 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet 25 Euro, im Vorverkauf sind die Karten je fünf Euro günstiger.

Eine Kabarett-Lesung mit Tatjana Meißner ist für den 30. November, 19.30 Uhr, geplant: „Ich komme zweimal“, ist diese überschrieben. Eintritt: 25 Euro, im Vorverkauf 20.

Vorweihnachtlich, aber alles andere als harmonisch geht es am 7. Dezember zu. Ronald Lange stellt seine „Weihnachtsanekdötchen“ vor. Es sind Geschichten aus dem Harz. Wer aber meint, er verführt ins Postkartenidyll des Winter-Weihnachts-Wunderlands Harz, der irrt: In seinen spannenden Geschichten aus dem Harz spielen sich wahre Dramen ab. Beginn ist 19 Uhr, der Eintritt kostet zehn Euro, wobei ein Glühwein inklusive ist.

Am 25. Januar beschließt das Kieck-Theater mit seinem Christian-Morgenstern-Programm „Der Unverbeß“ die Lesereihe der Stadtbibliothek. Ab 19 Uhr sind alle Neugierigen willkommen, der Eintritt kostet 25 Euro, im Vorverkauf 20 Euro.