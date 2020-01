Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Das Landesprinzenpaar kommt aus Görsbach

Der Görsbacher Karnevalsverein (GKV) stellt das Thüringer Landesprinzenpaar 2020. Ralf I. und Mirjam I. setzten sich gegen sieben weitere Prinzenpaare durch, informierte der Landesverband der Thüringer Karnevalvereine. Beide vertreten nun Thüringen in der närrischen Saison 2020. „Ganz sicher ist dies nicht nur ein tolles Ergebnis für den GKV, sondern auch ein ganz starkes Zeichen für das närrische Nordthüringen“, meint Thomas Rzehak vom GKV. Das Landesprinzenpaar wird übernächstes Wochenende inthronisiert, am 22. Januar steht der Empfang der Bundeskanzlerin in Berlin an.