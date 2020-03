Das lange Warten auf die Sanierung der Großen Bahnhofstraße in Ellrich

„Wann wird endlich die Große Bahnhofstraße saniert?“ Diese Frage stellte Volker Lange in der Bürgerfragestunde der jüngsten Ellricher Stadtratssitzung. Der Anwohner habe diese Frage schon einmal gestellt, und zwar auf einer Sitzung vor vier Jahren. „Passiert ist seither nichts“, beklagt der Ellricher. Der Zustand der Straße, im Besonderen die Bürgersteige, sei sehr schlecht. Letztere ähneln bei Regenwetter fast schon Flutgraben.

„Sie haben völlig recht“, antwortete Bürgermeister Henry Pasenow (CDU). Er habe das Thema des Straßenbaus bereits mit dem Ver- und Entsorger besprochen. „Der Baulastträger ist das Land Thüringen, weil es sich um eine Landesstraße handelt“, erklärte Pasenow. Dort habe es aber einen Personalwechsel gegeben, zudem sei das Nordthüringer Straßenbauamt in das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr integriert worden. Deshalb sei eine Verzögerung eingetreten. Wenn es nach ihm ginge, könne das Projekt 2021 geplant und 2022 durchgeführt werden.

„Es liegt also nicht daran, dass wir uns nicht kümmern“, betonte der Bürgermeister. Das Projekt habe für ihn „keine niedrige Priorität“. Die Stadt habe versucht, die ein oder andere Einfahrt hinzubekommen. Aber es nütze alles nichts: „Die Planung muss in Erfurt bewilligt werden“, bat er um Verständnis. Volker Lange kündigte an, in drei Jahren wiederzukommen und dieselbe Frage noch einmal zu stellen.

Wie sehe es mit dem Verkehrsfluss aus, wollte der Anwohner wissen. „Unser Ziel ist, den Lkw-Verkehr von unseren Straßen runter zu bekommen“, antwortete Pasenow. „Was wir brauchen, ist die Ortsumfahrung von Nordhausen, damit der Schwerlastverkehr die Orte nicht länger berührt“, verdeutlichte er. Orte wie Gudersleben wüssten ein Lied davon zu singen, was der Schwerlastverkehr für Folgen habe.