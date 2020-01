Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Das letzte Relikt vom Fest

Der Abschied fällt alles andere als leicht. Und doch ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis auch die letzte weihnachtliche Beleuchtung an Türen, Fenstern oder aus Vorgärten verschwindet und mit ihr die vielen Dekorationsartikel – angefangen vom Wichtel über Schneemänner, Engel oder Pyramide bis hin zum Keramikweihnachtsmann –, die einem die Adventszeit so versüßt haben. Sie alle warten dann wieder ordentlich verpackt in einer Kiste im Keller oder auf dem Dachboden auf ihren nächsten Einsatz.

Lediglich der Tannenbaum hat es bei uns geschafft, seinen Platz im Wohnzimmer über das Fest, Silvester und den Tag der Heiligen Drei Könige hinaus zu verteidigen. Aber so allmählich scheint er zu kapitulieren. Die Zweige hängen langsam herunter, immer mehr Nadeln werden abgeworfen, der Stamm fühlt sich trocken an. Sein Auszug dürfte also nicht mehr lange dauern. Sobald er weg ist, ist die Weihnachtszeit endgültig vorbei. Als Weihnachtsfan schmerzt das schon. Da hilft es auch nicht, dass der Handel einen nun schon auf das nächste Fest einstimmen will. Es ist kaum zu glauben, aber die ersten Ostersachen liegen bereits in den Regalen. Denen wird meinerseits derzeit keine Beachtung geschenkt. Ich bin noch nicht in Stimmung.