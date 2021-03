Das Nordhäuser Vereinshaus ist Geschichte

Nordhausen. Jost Rünger vom Kulturbund zieht eine Bilanz der vergangenen Tage und dankt den Nordhäuser Vereinen.

Mit Brief vom 26. Januar 2021 wurde den bisherigen Nutzern des Vereinshauses „Thomas Mann“ in Nordhausen mitgeteilt, dass die Einrichtung coronabedingt geschlossen bleibt. Am 20. Februar informierte der Oberbürgermeister in dieser Zeitung, dass die Stadtverwaltung jegliche Verkaufsbemühungen des Gebäudes auf unabsehbare Zeit einstellen werde.

„Daraufhin hofften die Nutzer des Vereinshauses, dass nunmehr mit ihnen ein Nutzungskonzept beraten würde, doch weit gefehlt“, sagt Jost Rünger vom Kulturbund, der das Vereinshaus betrieben hat. Am 25. Februar brachte ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung am Vereinshaus den Aushang an, dass das Vereinshaus ab dem 1. März nur noch nach Rücksprache mit der Stadtverwaltung betreten werden darf. Um das durchzusetzen, wurden am 2. März die Schlösser gewechselt.

Der Nordhäuser Kulturbund erfuhr nach Rückfrage im Jugendclubhaus, dass dort kein Büroraum für den Verein vorgesehen ist. Bürgermeisterin Jutta Krauth (SPD) hatte den Büroraum von der Bedarfsliste, die die Nutzer des Vereinshauses erstellt hatten, gestrichen, ohne den Kulturbund davon in Kenntnis zu setzen, berichtet Rünger. „Der Horizont-Verein hat uns kurzfristig einen Büroraum angeboten. Aufgrund ebenfalls kurzfristig eingetretener personeller Veränderungen beim Kulturbund wird die Vereinsarbeit ins Homeoffice verlegt“, so der Kulturbund-Vorsitzende weiter.

„Der Kulturbund Nordhausen bedankt sich bei allen ehemaligen Nutzern des Vereinshauses für die stets konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit im Laufe der Jahre. Wir bedanken uns aber auch bei den Stadträten, die uns bei dem Erhalt des Vereinshauses unterstützt haben“, sagt Rünger. Er wünsche den Mitgliedern und Interessengemeinschaften sowie den ehemaligen Nutzern des Vereinshauses viel Erfolg in ihrer weiteren Arbeit im Jugendclubhaus, im Museum Tabakspeicher oder auch im Haus der Generationen.