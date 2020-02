Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Das perfekte Kostüm

Früher war mehr Kostüm. Das ist meine Beobachtung als langjähriger Faschingsreporter. Nicht einen Indianer habe ich 2020 gesehen. Was die Vermutung nährt, dass die Debatte zur politischen Korrektheit voriger Jahre nachhallt. Was es braucht, ist ein Leitfaden fürs fettnäpfchenfreie Gewand: Fangen wir mit der sexy Krankenschwester an: Einst Klassiker karnevalistischer Tarnungen, gilt in Zeiten nahender Tarifstreits am Südharz-Klinikum und Knochenarbeit in der Pflege höchste Gefahr.

Auch wer meint, sich mit einem einfachen Tierkostüm aus der Affäre zu ziehen, ist auf dem Holzweg. Stichwort Massentierhaltung. Der Cowboy als Kuhhirte und natürlicher Feind nordamerikanischer Ureinwohner dürfte ebenfalls raus sein. Wie wäre es also als Monster oder Dracula? Obacht, liebe Leser! Angenommen Vampirismus ist eine Krankheit mit Eisenmangel – wollen Sie Witze über Kranke machen?Auch das Weltall ist unsicheres Terrain: Der erste Mensch im All?

Ein Mann. Der erste auf dem Mond? Dito! Alles viel zu chauvinistisch. Am Ende bleibt nur Laika als perfektes Kostüm. Der erste Hund im All war weiblich und starb nicht auf der Schlachtbank, sondern an Überhitzung und Stress. Das wäre zeitgemäß in Zeiten von Klimawandel und Beschleunigung