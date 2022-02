Das sind die gesperrten Straßen im Landkreis Nordhausen

38 Bäume sind schon gefällt worden. In wenigen Tagen startet der grundhafte Ausbau der Riemannstraße in Nordhausen.

Auch in den kommenden Tagen müssen die Südharzer einige Umleitungen und Verkehrsbehinderungen tapfer ertragen.

In der Riemannstraße in Nordhausen beginnt am 28. Februar der grundhafte Ausbau. Bis zum Jahresende ist der Bereich zwischen Alexander-Puschkin- und Köllingstraße voll gesperrt. Die Umleitung führt über die Stolberger Straße.

Ein Bürogebäude muss in der Barbarossastraße in Nordhausen abgerissen werden. Deshalb ist vom 25. bis 27. Februar die Fahrspur stadtauswärts gesperrt. Die Umleitung erfolgt über Hallesche und Erfurter Straße.

TA-Newsletter für die Region Nordhausen Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Ausfahrt der Zorgestraße auf die Hallesche Straße in Nordhausen ist wegen des Baus der Feuerwache bis 28. Februar nur über die provisorische Parkplatzausfahrt möglich.

Wegen Restarbeiten an der Fernwärme bleibt die Kleiststraße in Nordhausen bis 19. März gesperrt.

Am Hagenberg in Nordhausen ist die Straße wegen Erschließungsarbeiten bis zum 31. Mai gesperrt.

Die Barfüßer Straße in Nordhausen ist im Bereich Georgengasse wegen Arbeiten am Splittergraben bis 22. Februar halbseitig gesperrt.

In der Sangerhäuser Straße in Nordhausen wird der Kanal saniert. Deshalb ist bis 28. Februar eine halbseitige Sperrung notwendig.

Die Buswendeschleife der Elisabethstraße in Nordhausen soll ab 28. Februar saniert werden. Deshalb ist eine Vollsperrung bis Ende Mai erforderlich. Der Bau einer Behelfsfahrbahn ist geplant.

Die Johannes-Kleinspehn-Straße in Bleicherode ist wegen Kanal- und Straßenbau bis 8. Dezember voll gesperrt.

In Klettenberg ist die Liebenröder Straße in Höhe Espenmühle wegen des Baus der Ortsentwässerung bis Ende Juli gesperrt.

Kanalbauarbeiten führen in Kleinwechsungen dazu, dass Haupt- und Dorfstraße bis zum 29. April gesperrt sind.

Wegen Holzeinschlag und -rückearbeiten ist die Kreisstraße zwischen Sophienhof und der B 81 bis 18. März voll gesperrt.

Um weitere Versorgungsleitungen verlegen zu können, muss die Albert-Kuntz-Straße in Niedersachswerfen erneut bis Ende Februar gesperrt werden.

In Neustadt ist die Straße Am Bach bis 25. Februar wegen der Herstellung eines Gas-Hauptanschlusses gesperrt. In der Badestraße gibt es im selben Zeitraum eine halbseitige Sperrung.

Auf der Landesstraße zwischen Schiedungen und Holbach kommt es bis Ende April zu Verkehrsbeschränkungen. Grund ist die Umfahrung für das neue Brückenbauwerk der Bundesstraße 243n.

Wegen Straßenbauarbeiten zwischen Kleinbodungen und Großbodungen ist bis zum 30. Juni eine Vollsperrung notwendig.

In Görsbach ist die Kreuzung Bahnhofstraße/L 3080 noch bis Ende März wegen Arbeiten halbseitig, teilweise auch voll gesperrt.

Quelle: Stadt Nordhausen, Landratsamt (Alle Angaben ohne Gewähr)