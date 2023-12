Gute Nachricht für die Nordhäuser: Am kommenden Dienstag, 19. Dezember, will Oberbürgermeister Kai Buchmann die sanierte Riemannstraße für den Verkehr freigeben.

Verkehr Das sind die gesperrten Straßen in Stadt und Kreis Nordhausen

Nordhausen Auch in der Woche vor Weihnachten müssen sich die Autofahrer im Kreis Nordhausen auf zahlreiche Umleitungen und Verkehrseinschränkungen einstellen. Gute Nachrichten gibt es dennoch.

Die B 4 wird zwischen dem Nordhäuser Beethovenring und Niedersachswerfen saniert. Bis 22. Dezember gilt die Vollsperrung der Harzstraße zwischen Hofberg und Rosenstraße. Dann soll es eine Winterpause geben und die Straße vorübergehend geöffnet werden.

Die Riemannstraße ist nur noch bis Dienstag, 19. Dezember, voll gesperrt, weswegen auch die Scholl-Straße an der Ecke zur Riemannstraße bis dahin unpassierbar ist.

Um notwendige Arbeiten an der Stadtbeleuchtung leisten zu können, muss die Straße Am Salzagraben ab Montag, 18. Dezember, bis zum Freitag, 22. Dezember, halbseitig in Richtung Straße der Genossenschaften für den Durchgangsverkehr gesperrt werden.

Die Ellernstraße ist bis zum 22. Dezember wegen einer defekten Fahrbahnoberfläche voll gesperrt.

Bis zum 31. Dezember gilt außerdem die Vollsperrung in der Straße Zum Gumpetal zwischen der Gumpestraße und der Schönen Aussicht. Hier sind Kanal- und Straßenbau im Gange. Auch für Fußgänger gibt es kein Durchkommen.

Um einen neuen Wertstoffhandel bauen zu können, muss die Herweghstraße bis Ende März 2024 voll gesperrt bleiben.

Marktplatz sowie Luther- und Nikolaiplatz sind wegen des Weihnachtsmarktes bis zum 23. Dezember voll gesperrt. Um die Friedenslicht-Aktion durchführen zu können, steht der August-Bebel-Platz Autofahrern am 23. Dezember von 7 bis 16 Uhr nicht zur Verfügung.

Bleicherode. Der Kanal- und Straßenbau in der Johannes-Kleinspehn-Straße soll am 22. Dezember beendet werden. Der Kirschhagensche Weg (bei Panem) bleibt bis Ende Januar 2024 gesperrt.

Ellrich. Bis Ende dieses Jahres sind die AWG-Siedlung mit Mehler- und Scharffestraße sowie die Lohmannstraße voll gesperrt.

Klettenberg. Bis 22. Dezember dauern die Arbeiten an der Ortsentwässerung. Betroffen sind Liebenröder- und Hauptstraße.

Mauderode. Bis Anfang April 2024 soll die Kunze-Knorr-Straße wegen Kanalbaus gesperrt bleiben.

Neustadt. Die Kanalbauarbeiten in der Osteröder Straße sowie am Weinberg dauern bis Jahresende.

Werther. Der Kanalbau in der Kirchgasse soll am 22. Dezember beendet werden.

Wolkramshausen. Die Kanalbauarbeiten in der Wernröder Straße dauern länger als geplant. Deshalb ist die Vollsperrung jetzt bis Ende März 2024 verlängert worden. Das gilt auch für Triftweg, Hühnerberg und Schwarzer Weg.

Quellen: Stadtverwaltung Nordhausen und Landratsamt Nordhausen