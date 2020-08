„Das wird ein Hybridsemester“

Justus und Jonathan Wenzel (Mitte) ließen sich von Michael Pieplow, wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Umwelt- und Recyclingtechnik, beim Hochschulinformationstag die Funktionsweise einer sensorbasierten Sortieranlage erklären.

Nordhausen. Der Nordhäuser Hochschulpräsident hält auch in den nächsten Monaten die Online-Lehre coronabedingt für nötig.

Hochschul-Präsident Jörg Wagner gibt sich keinen Illusionen hin: „Das bevorstehende Wintersemester wird ein Hybrid-Semester.“ Gemeint ist das weitere Nebeneinander von Online- und Präsenzveranstaltungen infolge der Corona-Pandemie. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Hinter der Hochschule liegt ein halbes Jahr allein mit Online-Lehre. „Inhaltlich haben wir den kompletten Stoff durchbekommen.“ Ob die Studenten diesen auch aufgenommen haben, muss sich aber erst zeigen. Noch laufen die Prüfungen.

Etwa 400 Absolventen verabschiedete Wagner voriges Semester, gern würde er Anfang Oktober etwa 500 Erstsemestler begrüßen. Noch bis Mitte September läuft die Einschreibefrist. Bei einem Hochschulinfotag am Samstag, 22. August, waren die vielen Interessierten herzlich willkommen.

Die Bewerberzahl sei bis dato leider geringer als voriges Jahr, bedauert der Hochschul-Präsident. Möglicherweise schieben manche Abiturienten wegen Corona andere Aktivitäten wie ein Freiwilliges Soziales Jahr vors Studium, auch könnte sich die mediale Berichterstattung über Thüringen im Zuge des Ministerpräsidentenwahldebakels im Frühjahr negativ ausgewirkt haben, mutmaßt Wagner.

Gute Resonanz aufneuen Studiengang

Die Hochschule selbst genieße inzwischen weit über die Region hinaus einen „guten Ruf“, wo man „persönlich betreut“ studieren könne – große Vorlesungen verfolgen hier 80, nicht 1000 Studenten im Hörsaal. Viele der Lehrveranstaltungen haben nur fünf bis zehn Teilnehmer.

Mehr als zwei Dutzend Studiengänge stehen zur Wahl, ab diesem Semester erstmals der Studiengang „Digitales Produktmanagement“. Wagner weiß von 20 Bewerbern zu berichten. „Innovative Studieninhalte sind uns wichtig. Wir sind bestrebt, immer vier bis fünf Jahre vorauszudenken, damit die jungen Leute nach ihrem Abschluss genau das wissen, was nachgefragt wird.“

Als eine der ersten Hochschulen bundesweit stellte Nordhausen im März das Lehrangebot auf digital um. Für diese Vorreiterrolle gab es auch aus der Wirtschaft viel Lob. „Wir hoffen, dass sich dies auch in der Studierendenzahl niederschlägt.“

Man werbe freilich nicht um die, die es in Großstädte zieht. „Das Umfeld von Berlin können wir nicht bieten, dafür aber eine hervorragende Ausbildung.“

Wagner weiß von einigen Absolventen zu berichten, die es längst in leitende Positionen geschafft haben, etwa als Personalleiter bei Schachtbau, oder als Geschäftsführer der AHN Biotechnologie oder von Intrasol, dem Nordhäuser E-Mobilitätsexperten mit so großen Zukunftschancen. In Sachen Erneuerbare Energien sowie Umwelt- und Recyclingtechnik weiß auch die Landesregierung die Impulse vom Nordhäuser Campus zu schätzen. „Auch im Bereich Öffentliche Verwaltung könnten wir der Landesregierung noch richtig viel mitgeben“, sagt Wagner mit Blick auf den Studiengang Public Management.

Expertise für Öffentliche Verwaltung noch zu wenig genutzt

Bestenfalls könnte die Hochschule so ihre Drittmittelsumme weiter steigern. Aktuell fließen derer jährlich etwa drei Millionen Euro in die Kasse von externen Auftraggebern wie Stiftungen, Bund, Land oder Unternehmen. „Unsere Professoren sind aktiv“, lobt Wagner. Die Vernetzung mit der Wirtschaft ist ihm wichtig, deshalb auch das Engagement im Nordthüringer Unternehmerverband oder im Bundesverband Mittelständische Wirtschaft.

Aktuell laufen an der Hochschule etwa 30 Forschungsprojekte. Einschließlich dem Studienkolleg zählt man rund 2500 Studenten. 50 Professoren sowie etwa 20 fest angestellte Laboringenieure und Lehrkräfte für besondere Aufgaben decken etwa 85 Prozent der wöchentlich rund 700 Lehrveranstaltungen ab. Den anderen Teil bestreiten erfahrene Praktiker.

Froh ist Jörg Wagner, dass der Landtag jüngst mit einem Beschluss den Hochschulen Finanzierungssicherheit für die kommenden fünf Jahre gegeben hat – rund zehn Millionen Euro fließen demnach jährlich nach Nordhausen.

Der Campus ist nahezu durchsaniert, das große Hörsaal-Gebäude derzeit im Bau. „Leider ist ein Stahlbauer ausgefallen, so dass sich das Bauende um etwa ein halbes Jahr verzögert“, bedauert Wagner. Das Haus sollte eigentlich bis Jahresende fertig energetisch und behindertengerecht saniert sein.

Dennoch – das nächste Bauvorhaben hat der Nordhäuser Hochschulchef weiter fest im Blick: den Umbau des frühere Heizhauses zu einer Energiezentrale. Dort sollen Holzpellets in einem Blockheizkraftwerk die Energie für Strom liefern, auch soldieses für Forschung offen stehen. „Das Projekt ist in der Bauplanung.“