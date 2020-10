Nordhausen. Am 20. Oktober wird gefragt, wie sehr EU-Entscheidungen bis in die Thüringer Landespolitik wirken.

Debatte in Nordhausen zu Thüringen und Europa

Zwei Gesprächsrunden an Thementischen zu „30 Jahre Thüringen in der Europäischen Union“ plant das Europahaus Nordthüringen, das sich auf dem Gelände der Rothleimmühle befindet. Hierzu sind alle Interessierten für Dienstag, 20. Oktober, 18 bis 20 Uhr, eingeladen. Katja Mitteldorf (Linke), Vorsitzende des Europaausschusses im Thüringer Landtag, widmet sich der Frage, wie Europa in die Landespolitik hineinwirkt und umgekehrt.

Gegenwart und Zukunft von Städtepartnerschaften thematisiert Peter Uhley (Linke) von der Stadt Nordhausen.

Gebeten wird um Anmeldung via E-Mail: europahaus@jugendsozialwerk.de erbeten.