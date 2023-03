Theater-Intendant Daniel Klajner (links), hier beim Kunstsalon im Vorfeld der Premiere von Mozarts „Don Giovanni“ mit Mario Friedrich (Mitte), Betreiber der Online-Partnerbörse „Harzflirt“, und Verhaltenstherapeut Frank Bangert, nimmt am 22. März an der Podiumsdiskussion in der Traditionsbrennerei teil.

Debatte zur Kulturkritik in Traditionsbrennerei

Nordhausen. Eine Podiumsdiskussion findet am 22. März in Nordhausen statt. Dort steht die Theaterkritik im Mittelpunkt.

„Kultur und Kritik – für wen und wozu?“ Unter diesem Motto steht eine Podiumsdiskussion, die am kommenden Mittwoch, dem 22. März, um 19 Uhr in der Nordhäuser Traditionsbrennerei veranstaltet wird. Wozu und für wen schreibt die Kritik eigentlich? Was wollen die Rezensenten mit ihren Texten eigentlich erreichen? Wie verstehen Theaterkritiker ihren Beruf? Wer liest regelmäßig Kritiken und welchen Nutzen haben sie?

Diese und ähnliche Fragen stehen einer entsprechenden Mitteilung zufolge bei der Podiumsdiskussion in der kommenden Woche am 22. März zur Debatte.

Auf dem Podium diskutieren Wolfgang Hirsch, Reporter der Zentralredaktion der Thüringischen Landeszeitung, Thomas Müller, ehemals Redaktionsleiter der Lokalredaktion Nordhausen der Thüringer Allgemeine und seit 2018 Leiter der Echter Nordhäuser Traditionsbrennerei, Daniel Klajner, Intendant des Nordhäuser Theaters und Benjamin Prins, Operndirektor am Nordhäuser Theater.

Theaterbesucher und alle, die an diesem Thema Interesse zeigen, sind herzlich zu dieser Podiumsdiskussion in die Nordhäuser Traditionsbrennerei in der Grimmelallee um 19 Uhr eingeladen. Der Eintritt ist frei.