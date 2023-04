Defa-Chefindianer Gojko Mitić hautnah in Nordhausen

Gojko Mitic bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg in der Rolle als Apachenhäuptling Winnetou.

Nordhausen. Aus dem „Winnetou des Ostens“ wird im Filmpalast Nordhausen der Delawaren-Häuptling Fliegender Pfeil. Was es damit auf sich hat und wann die Filmlegende Gojko Mitić höchstpersönlich in die Rolandstadt kommt.

Es gibt wohl niemanden, der in der DDR gelebt hat, dem der Name Gojko Mitić kein Begriff ist. Als Defa-Chefindianer spielte sich der gebürtige Serbe in die Herzen von Jung und Alt.

Am Dienstag, dem 18. April, ist die Schauspiellegende nun zu Gast in Nordhausen. Gojko Mitić liest an diesem Tag aus dem Roman „In Gottes eigenem Land“ im Filmtheater der Rolandstadt. Ebenfalls anwesend ist Eberhard Görner, der Autor des Buches. Gemeinsam entführen Görner und Mitić ihr Publikum auf eine ebenso unterhaltsame wie spannende Reise in das Amerika des 18. Jahrhunderts. In seinem Buch erzählt Eberhard Görner aus dem dramatischen Leben des Theologen Heinrich Melchior Mühlenberg, der 1742 von Halle an der Saale, als Prediger nach Britisch-Nordamerika entsandt wurde.

Durch Ignoranz, Egoismus, Machtkämpfe zwischen den religiösen Sekten, durch Entbehrungen, Geldmangel, Kriege und seine wechselvolle Beziehung zu dem Delawaren-Häuptling Fliegender Pfeil wird sein Glaube auf eine harte Probe gestellt. Mühlenberg gilt heute als der Patriarch des amerikanischen Protestantismus. Mit der Figur „Fliegender Pfeil“ hat Görner darüber hinaus eine Paraderolle für Gojko Mitić geschaffen, der bei den Lesungen eben diesen Part übernimmt. „In Gottes eigenem Land“ ist eine Geschichte über Menschen, die sich aufgrund ihrer kulturellen Unterschiede zuerst bekämpfen, dann später begreifen, dass sie nach Gemeinsamkeiten suchen müssen, wenn sie im Frieden nebeneinander existieren wollen. Ein Buch so aktuell wie nie zuvor.

Eberhard Görner, unter anderem Mitbegründer und Autor der Reihe „Polizeiruf 110, und Gojko Mitić werden auch Fragen beantworten und Bücher signieren. Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr.

Tickets für zwölf Euro sind an der Kinokasse und in den beiden Nordhäuser Thalia-Buchhandlungen erhältlich.