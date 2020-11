Wenn Susanne Müller über ihr Deko-Unternehmen spricht, merkt man deutlich, dass sie ihre Berufung gefunden hat. Nach 28 Jahren als Erzieherin im Kindergarten, orientierte sich die Wollerslebenerin vor fünf Jahren neu und eröffnete im Oktober 2015 ihren „sm Deko-Service“.

Eine Tante hatte sie auf diese Idee gebracht, weil sie auch schon immer privat viel dekoriert hatte. Zuerst arbeitete sie von zu Hause aus, aber dort fehlte Susanne Müller der Publikumsverkehr.

So nutzte sie die Chance, als die Inhaberin des früheren Schreibwarenladen in Wolkramshausen in Rente ging. Sie übernahm die Räumlichkeiten und etablierte dort ihren Deko-Service. Auf 32 Quadratmetern findet der Kunde alles, was das Herz begehrt. Drei feste thematische Ausstellungen zu Ostern/Frühling, Herbst und Weihnachten prägen ihr Konzept.

Besonders die Weihnachtsausstellung liegt ihr am Herzen, da sie mit einer solchen das Geschäft am 1. November 2016 in Wolkramshausen eröffnet hat und seitdem der Termin gesetzt ist. Da Müller aber nur einen Raum zur Verfügung hat, kann sie nicht so viel herstellen, wie sie gern möchte. Deshalb arbeitet sie häufig auch auf Bestellung.

Dass die Geschäftsfrau einige Angebote wie Zeitungen und Tabakwaren ihrer Vorgängerin übernahm, bewahrte sie im Frühjahr vor dem ersten Corona-Lockdown. Trotzdem spürt auch sie die Auswirkungen der Pandemie deutlich. Denn neben ihrem Geschäft übernimmt die 52-Jährige auch die Dekoration bei Veranstaltungen.

In diesem Jahr wurden durch Corona viele der bereits angemeldeten Feierlichkeiten abgesagt. Ihr größter Auftrag was bisher die Ausgestaltung des Abitur-Balls des Nordhäuser Humboldt-Gymnasiums 2017. Auch an der Adventsausstellung in der Nordhäuser Traditionsbrennerei hat sich Müller schon mehrfach erfolgreich beteiligt und in der Publikumswertung immer vordere Plätze belegt.

Eine Fotowand im Laden zeugt von ihren Künsten bei der dekorativen Ausgestaltung von Festen. „Man kann mit Dekoration aus jedem Raum etwas machen. Deko kann viel kaschieren, das beginnt schon mit einer einfach Husse, die viele unterschiedliche Stühle in ein einheitliches Bild verwandeln. So wird auch aus einem Schützenhaus ein festlicher Saal“, erklärt Müller.

Die Inspiration für ihre Dekorationen im Geschäft und bei Festen kommen aus ihr selbst. „Man muss viele Ideen haben, und die hören bei mir nie auf. Ich habe selbst keine Ahnung, warum das so ist“, lächelt sie. Auch ihre Kunden bestätigen der Mutter eines 21-jährigen Sohnes, die seit gut dreißig Jahren verheiratet ist, dass sie mit dem Herzen dabei ist.

Deshalb hat Susanne Müller den Schritt in die Selbstständigkeit vor fünf Jahren nie bereut. „Ich bin sehr zufrieden, mein Unternehmen wird sehr gut angenommen und es spricht sich immer mehr herum. Meine Kunden kommen längst nicht nur mehr aus der Umgebung von Wolkramshausen und Wollersleben. Und es macht mir einfach Spaß.“ In diesem Jahr hat Müller ihr Angebot noch um Grabgestecke erweitert, die sich von den Gestecken aus dem Supermarkt abheben.