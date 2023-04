Dem alten Bergbau auf der Spur: Geführte Tour bei Wettelrode

Wettelrode. Das Sangerhäuser Kupferschieferrevier atmet Bergbaugeschichte. Wer mehr über die erfahren will, sollte sich einen Termin in dieser Woche vormerken.

Eine geführte Wanderung auf dem Bergbaulehrpfad Wettelrode bietet die Verwaltung des Biosphärenreservats Karstlandschaft Südharz diesen Freitag, dem 21. April an. Teilnehmer erfahren auf der etwa fünf Kilometer langen Tour mehr über die Bergbaugeschichte der Region, außerdem können sie den Vogelstimmen lauschen. Wer mitwandern will, sollte um 9 Uhr auf dem Parkplatz am Besucherbergwerk „Röhrig-Schacht“ sein. Geländetaugliche Kleidung und festes Schuhwerk werden empfohlen. Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 15 Personen begrenzt. Die Anmeldungen ist telefonisch unter 034651/29 88 90 möglich.