Dem Tod die Schwere nehmen: Veranstaltung bietet Unterstützung für Trauernde im Südharz

Wipperdorf. In Wipperdorf im Kreis Nordhausen findet eine Veranstaltung zum Thema Tod und Trauer statt. Interessierte und Betroffene können dort mehr über das Thema Sterben erfahren.

Der Tod gehört zum Leben dazu. Dennoch ist Sterben oft ein Tabuthema. Unter dem Motto „Memento Mori - Sei dir der Sterblichkeit bewusst“, findet daher eine Veranstaltung zum Thema, Sterben, Tod und Trauer in Wipperdorf statt, berichtet Jana Geist von der Thinka Nordhausen. Am Mittwoch, 30. August, laden die Projekte Thinka und Agathe um 16 Uhr alle Interessierten bei freiem Eintritt in das Dorfgemeinschaftshaus, Straße der Einheit 5, ein. Ziel ist es, Interessierte sowie auch Betroffene über Angebote zur Vorbereitung und Trauerbewältigung aufzuklären und über das Sterben zu informieren. Denn Gespräche könnten dem Tod seine Schwere zu nehmen.

Anmeldung zum Nachmittag unterTelefon: 0152 / 34 26 68 11