Demenz ist Thema einer Gesprächsrunde in Nordhausen

Nordhausen. Interessierte können am 1. Juli im Haus der Generationen teilnehmen.

In Deutschland leben rund 1,6 Millionen Menschen mit Demenz. Laut der Deutschen Alzheimer Gesellschaft erkranken die meisten erst im höheren Alter, aber auch Menschen unter 65 Jahren können betroffen sein. Die Herausforderungen für die Betroffenen und ihre Familien zeigen sich schon vor der Diagnosestellung im oft ungewöhnlichen Verhalten der Erkrankten.

„Damit wir unsere Demenzerkrankten besser verstehen lernen, ist es wichtig zu reden“, sagt Susanna Riemann-Störr vom Pflegestützpunkt des Landkreises Nordhausen. „Wir alle können uns auf diese Erkrankung einstellen und somit dafür sorgen, dass Betroffene in einer für sie zufriedenen und selbstbestimmten Lebenswelt mit uns zusammen altern können.“

In Gesprächsrunden zum Thema Demenz sensibilisiert der Pflegestützpunkt für den Umgang und die Kommunikation mit Demenzerkrankten. Die nächste Gesprächsrunde ist am Donnerstag, 1. Juli, von 17 bis 18.30 Uhr im Haus der Generationen, Hohensteiner Straße 17, in Nordhausen geplant. Interessenten sind herzlich willkommen. Weitere Informationen zum Thema gibt Susanna Riemann-Störr vom Pflegestützpunkt im Landratsamt in Nordhausen.

Anmeldungen sind telefonisch unter 03631/ 911 51 01 möglich.