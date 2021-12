Unangemeldete Demo gegen Corona-Maßnahmen in Nordhausen

Am Montag (6. 12.) demonstrierten in Nordhausen rund 60 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen. In den sozialen Netzwerken kursieren von der Demo Fotos und Videos. Foto: privat

Nordhausen. Etwa 60 Menschen demonstrierten am Montag unangemeldet in Nordhausen gegen die Corona-Maßnahmen. Aus Gründen der Verhältnismäßigkeit griff die Polizei nicht ein.

Etwa 60 Personen haben sich am frühen Montagabend zu einer Protestaktion gegen die Corona-Maßnahmen in der Innenstadt von Nordhausen getroffen. Unter den Teilnehmenden seien auch Kinder gewesen, teilte die Nordhäuser Polizei auf Nachfrage mit. Die Demonstration sei nicht angemeldet gewesen, auch habe sich kein Versammlungsleiter bei der Polizei gemeldet.

Die Demo sei als spontane Zusammenkunft eingeordnet worden. Der Protestzug habe sich kurz vor 19 Uhr vom Rathausplatz in Richtung Rautenstraße in Bewegung gesetzt und sei am Kreisel am Bahnhof wieder in die Gegenrichtung umgekehrt. Einige Teilnehmer hielten Kerzen in den Händen, Losungen seien nicht skandiert worden.

Eine Polizeistreife und der Vollzugsdienst des Landratsamtes waren vor Ort. Zulässig sind derzeit eigentlich nur Zusammenkünfte von maximal 35 Personen. Da es weder zu lauten Ausfälligkeiten noch zu Ausschreitungen gekommen sei und die Corona-Regeln wie Abstände und Maskentragen überwiegend eingehalten wurden, habe man auf Grundlage der Verhältnismäßigkeit keine Veranlassung für Gegenmaßnahmen gesehen und nicht eingegriffen, so die Polizeisprecherin. Man gehe davon aus, dass sich die Teilnehmer über soziale Netzwerke verabredet hatten.