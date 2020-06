Rüdiger Kösel, Referatsleiter für Brand- und Katastrophenschutz beim Thüringer Landesverwaltungsamt, war maßgeblich am Bau des neuen Nordthüringer Katastrophenschutzlagers beteiligt.

Nordhausen. Das Landeslager für den Katastrophenschutz ist am Dienstag eingeweiht worden. Die 630 Quadratmeter große Halle wird vom Freistaat finanziert.

Den ersten Baustein zum Sicherheitscampus in Nordhausen gesetzt

Der erste Baustein zum neuen Sicherheitscampus der Stadt Nordhausen ist fertig. Landrat Matthias Jendricke (SPD) weihte im Beisein von Gästen aus Politik, Wirtschaft und der Feuerwehr am Dienstag in der Zorgestraße das neue Nordthüringer Katastrophenschutzlager ein.

„Wir haben den Standort zusammen mit der Nordhäuser Stadtverwaltung entwickelt, wollen nebenan die neue Feuerwache bauen und im Nachbargebäude die Rettungsleitstelle sowie eine Atemschutzstrecke unterbringen“, erläuterte Jendricke das Campuskonzept.

Das neue Landeslager für den Katastrophenschutz ist ein Gemeinschaftsprojekt des Landes Thüringen, des Landkreises Nordhausen als Untere Katastrophenschutzbehörde und der kreiseigenen Service-Gesellschaft. Baubeginn war am 21. Oktober 2019, die Baukosten betrugen rund 995.700 Euro und wurden vom Freistaat finanziert. „Dafür übernehmen wir die Bewirtschaftung für die nächsten 28 Jahre“, so Jendricke.

Das Lager ist rund 630 Quadratmeter groß, 42 Meter lang und knapp 15 Meter breit. Es ist modern ausgestattet mit 5,50 Meter hohen Regalen. Im größten Teil der rund 530 Einzelpaletten lagert die Ausstattung des Landes, aber auch der Landkreis wird hier Material für den Katastrophenfall vorhalten. So werden sich bald mehr als 400.000 Sandsäcke mit Füllmaschinen, mehr als 500 Feldbetten mit Kissen und Decken, Zelte, Schutzkleidung und eine Feldküche im Lager befinden. Außerdem gibt es einen Reservestellplatz für ein Feuerwehrfahrzeug im Katastrophenfall, Gabelstapler und Hubwagen zur Bedienung der Hochregale.

Die Service-Gesellschaft ist Bauherr und wird das Gebäude unterhalten, die Bewirtschaftung übernimmt die Landkreisverwaltung. „Durch den Neubau verbessern sich die Aufbewahrungs- und Arbeitsbedingungen im Landeslager deutlich“, so der Landrat. Das Katastrophenschutzlager ist seit langem in Nordhausen stationiert, jetzt werden die Materialien vom alten in das neue Lager transportiert.