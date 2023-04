Den schönen Südharz am Tag der Arbeit per pedes erkunden und Leckeres vom Grill genießen

Klettenberg. Zum Tag der Arbeit kann in und um Klettenberg in der Gemeinde Hohenstein gewandert werden. Welche Aspekte die Tour durch die Gipskarstlandschaft Südharz verbindet.

Am Montag, dem 1. Mai, führt Uli Berkel vom Geschichtsverein Klettenberg eine kurzweilige Wanderung rund um Klettenberg. Die Wanderung verbindet naturkundliche und historische Aspekte in der Gipskarstlandschaft Südharz. Treffpunkt ist um 10 Uhr vor der Verwaltung der Gemeinde Hohenstein in der Ernst-Thälmann-Straße, gleich unterhalb der Schlosskirche. Die Wanderung auf der leichten bis mittleren Strecke dauert gut zwei Stunden. Den Abschluss bildet das Angrillen am Vereinshaus.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Bitte unbedingt festes Schuhwerk und geeignete Kleidung tragen. Weitere Details sind unter www.karstwanderweg.de zu finden.