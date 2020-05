Mehrere Bachforellen verendeten am 8. Mai im Bach Sülza in Werna, nachdem bei einem Unfall Pflanzenschutzmittel in die örtliche Kanalisation sowie den Bach Sülze lief.

Denkmal für tote Fische in Werna angeregt

Nachdem bei einem Traktorunfall Pflanzenschutzmittel in die Sülze bei Werna lief und infolgedessen Fische verendeten, hat nun die Tierrechtsorganisation Peta Ellrichs Bürgermeister Henry Pasenow (CDU) in einem Schreiben gebeten, ein Denkmal für die Fische zu errichten. Als Inschrift schlägt Peta vor: „Zum Gedenken an zahlreiche Fische, die hier qualvoll starben. Von nun an sind Fische hier streng geschützt.“ „In der industriellen Fischerei, beim Angeln und durch Umweltgifte sterben Fische tagtäglich einen furchtbaren Tod“, so Meeresbiologin Tanja Breining, die bei Peta Fachreferentin für Fische ist. „Das Denkmal soll die Menschen auffordern, die faszinierenden Wasserbewohner künftig besser zu schützen.“