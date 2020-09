Kleinwerther. Die Kirche steht Interessierten am 13. September offen.

Denkmaltag in Kleinwerther

Die Kirchengemeinde von Kleinwerther beteiligt sich am Tag des offenen Denkmals am 13. September. Für Interessierte ist die Kirche des Dorfes ab 14 geöffnet. Ab 16 Uhr ist ein kleines musikalisches Programm zu erleben. Um 17 Uhr beginnt eine Abendandacht. Besonderheit in diesem Jahr: Ein herrlicher Kalender für 2021 ist erhältlich. Die Einnahmen aus dem Verkauf dienen der Sanierung der Fensterläden im Kirchturm.