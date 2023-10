Der Erbesbär zieht weiter durch den Kreis Nordhausen und feiert nun im nächsten Dorf zwei tolle Tage Kirmes

Magdalena Grabe bändigte erfolgreich den Großlohraer Erbesbären. Nächstes Wochenende ist der strohige Geselle dann in Hain unterwegs.

Hain. Der Bär aus Ebsenstroh ist traditionell das Wappentier der Kirmesveranstaltungen im Südharz. Wo der wilde Geselle als nächstes Station im Kreis Nordhausen macht.

Zur traditionellen Kirmes lädt die Kirmesgesellschaft Hain für 21. und 22. Oktober wieder alle Gäste aus nah und fern herzlich ein.

Am Samstag beginnt um etwa 10 Uhr der Umzug der Kirmesburschen mit dem Erbesbären durch den Ort. Dazu wird es zünftige Blasmusikständchen der Touring Band geben. Am Abend findet der Tanz mit Kirmesbeerdigung in der Hainer Schänke statt.

Die musikalische Ausgestaltung des Tanzabends übernimmt in diesem Jahr die Live-Band Da’Capo aus Bad Köstritz. Einlass ist ab 19.30 Uhr.

Der Kartenvorverkauf für die Abendveranstaltung ist am 19. Oktober von 19 bis 20 Uhr im Feuerwehrgerätehaus. Am Sonntag startet um 10.30 Uhr der obligatorische Frühshoppen in der Feuerwehr.