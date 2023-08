Der erste Sommerball in einer Kirche im Südharz

So voll wie zum Jahresempfang der Kreissparkasse Nordhausen am 16. März soll es auch am 16. September zum Sommerball in der Netzwerkkirche St. Johannis in Ellrich werden.

Ellrich. Der erste große Ball findet am 16. September in der Ellricher Johanniskirche statt. Dabei ist chice Kleidung angesagt.

Tanzen üben heißt es nun in Vorfreude auf den ersten großen Ellricher Ballabend mit dem Titel „Sommeraus-Klang! in der Ellricher Netzwerkkirche St. Johannis. Dieser findet am 16. September um 19 Uhr in einer zum Tanzen ausgeräumten Kirche statt und wird vom Nordhäuser Kantoreiorchester begleitet. Für alle, die ihrem Tanzvermögen nicht mehr so recht über den Weg trauen, gibt es am Nachmittag des 16. September ab 17 Uhr eine von einer Tanzschule gestaltete kurze, kostenpflichtige Einführung in die einfachen Tanzschritte. Ansonsten heißt es, möglichst chic gekleidet zu erscheinen.

Eintrittskarten zu je 18 Euro gibt es im Büro der Kirchengemeinde am Markt und bei Gebler-Optik in der Nordhäuser Straße 8 in Ellrich.