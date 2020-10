Der Fluss Salza in Nordhausen soll aufgewertet werden

Der Kyffhäuserkreis hat die Nase vorn. Er partizipiert deutlich stärker als der hiesige Landkreis von jenem Fördertopf, der für jene Regionen geschaffen wurde, in denen ein Biosphärenreservat erwogen wurde: Südharz, Kyffhäuser und Hohe Schrecke. 900.000 Euro gibt es dieses Jahr – in den Landkreis Nordhausen fließen gerade einmal 260.000 Euro in fünf Projekte. Der Großteil ist für elf Projekte im Nachbarkreis vorgesehen.

Wohlgemerkt fiel die Entscheidung, bevor die Kommunalparlamente von Harztor, Ellrich, Nordhausen und Hohenstein Nein zum Biosphärenreservat sagten. Das Geld gibt es trotzdem.

Kreis Nordhausen bekommt 260.000 Euro

Ellrich taucht in der Liste der Nutznießer im Zusammenhang mit dem Bistro am vom Landkreis geplanten Aussichtsturm in Rothesütte auf, für das es rund 178.000 Euro gibt. Harztor bekommt knapp 10.000 Euro, um den Löns-Park in Neustadt umzugestalten. 2500 Euro erhält die Stadt Nordhausen für die Aufforstung eines halben Hektars in Harzrigi.

46.000 Euro fließen aus dem Landesfördertopf für die Salzaquelle. Ein von dort führender, gut gepflegter Trampelpfad soll etwas breiter und als Wanderweg ausgebaut werden. Die Holzbrücke soll nach einem Vierteljahrhundert ersetzt werden durch eine Konstruktion aus verzinktem Stahl, die mit Holz verkleidet wird. „Das ist langfristig im Unterhalt günstiger“, erklärt der für Umweltbelange zuständige Sachgebietsleiter Steffen Meyer. Baubeginn soll noch diesen Monat sein. Wegen des Naturschutzes war dies nicht früher möglich.

Ein Hotspot der Artenvielfalt

Um den naturpädagogischen Charakter der Salzaquelle zu fördern, sollen nicht zuletzt weitere Nisthilfen hinzukommen. Die Salzaquelle ist Hotspot der Artenvielfalt, zum Beispiel liegen Quartier und Jagdgebiet von großen und kleinen Abendseglern sowie der Wasserfledermaus an der Salzaquelle dicht beieinander. Doch müsse dieser Hotspot zugleich für den Menschen erlebbar werden, betont Meyer. Dankbar ist er dem Salzaer Heimatverein, der die laufenden Unterhaltungsarbeiten erledigt.

Knapp 23.000 Euro gibt das Land für die Sanierungsplanung für den Oberlauf der Salza zwischen Quelle und Bad. „Die Salza spült sich links und rechts aus, sie ist heute doppelt so breit wie einst“, erklärt Kerstin Windisch, Geschäftsleiterin beim zuständigen Gewässerunterhaltungsverband. Die Stürme der Vergangenheit sind ein Grund dafür, zogen diese doch die Ufergehölze in Mitleidenschaft, die das Ufer vor Ausspülungen schützen.

Sechsstellige Summe wird vonnöten sein

In der heutigen Naturlandschaft, in der Eigentumsrechte von angrenzenden Flächen zu beachten sind, ist eine sich immer weiter verbreiternde Salza nicht akzeptabel. Den Prozess gilt es zu stoppen. Schließlich kommt auch eine mit dem Hochwasserschutz begründete Enteignung bei der Salza nicht in Betracht.

Das Problem: Wie einst durch walzenförmige Reisigbündel gefasst werden kann der kleine Fluss heute nicht mehr – er soll naturnah sein. „Da werden sich die Planer richtig etwas einfallen lassen müssen“, blickt Windisch voraus. Mit einer Umsetzung von deren Ideen sei angesichts langer Genehmigungsverfahren frühestens 2022 zu rechnen. Eine sechsstellige Summe wird letztlich vonnöten sein, schätzt die Verbandschefin. „Wir hoffen, dass der Fördertopf weiter gefüllt sein wird.“