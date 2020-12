Nordhausens Tierheimleiterin Jennifer Schenk (rechts im Bild) sowie ihre Stellvertreterin Mareike Grund präsentieren den jüngsten Spendenscheck an die Einrichtung. Das Geld soll in den Umbau des Hundehauses fließen.

Nordhausen Nach dem Katzenhaus wird nun das Hundehaus der Einrichtung in Nordhausen saniert. Ermöglicht haben das auch viele Spender.

Der größte Umbau seit der Wende in Nordhäuser Tierheim

Vor wenigen Stunden hat jemand den Karton in der Bäckerstraße entdeckt – und zwei Meerschweinchen so das Leben gerettet. Sandra Mühle, der Tierheim-Geschäftsstellenleiterin, bleibt nur Kopfschütteln. Natürlich erinnert sie sich an den Mann, der sich wenige Tage zuvor im Tierheim gemeldet hatte. Als er davon hörte, dass für ein Meerschwein 20 Euro Abgabegebühr zu zahlen sind, habe er erklärt, die Tiere dann lieber auszusetzen.

Mit solch einer Skrupellosigkeit werden die Mitarbeiter des Tierheims immer wieder konfrontiert. Andere Menschen indes trennen sich nur schweren Herzens von ihrem tierischen Begleiter, etwa wegen eines Umzugs ins Pflegeheim. Vermehrt finden an der Alten Schäferei Hunde ein vorübergehendes Zuhause, die nach einer Beißattacke als verhaltensauffällig gelten. „Diese Hunde müssen erstmal wieder runterkommen und trainiert werden, bevor sie wieder vermittlungsfähig sind“, erklärt Jennifer Schenk, was Fachleute mit dem Begriff „Resozialisierung“ umschreiben. Während noch vor drei, vier Jahren die meisten Hunde nach sechs Wochen in ein neues Zuhause gegeben werden konnten, sei dies inzwischen oft erst nach einem halben Jahr möglich.

Jennifer Schenk leitet seit 2017 das Nordhäuser Tierheim. Dieses glich in den vergangenen beiden Jahren oft eher einer Baustelle als einem schönen Asyl: Erst wurde aus 15 Containern ein neues Katzenhaus für mehr als 70 Tiere aufgebaut. Seit diesem Sommer folgte dieser rund 200.000 Euro schweren Investition die Sanierung des Hundehauses.

Die 26 Jahre alte Zwingeranlage hat nur noch Bestandsschutz, das Veterinärrecht und das Tierschutzrecht schreiben inzwischen etwas größere Zwinger vor. Damit mehr Licht einfällt, werden die alten Glasbausteine durch Fenster ersetzt. Durchrostete Gitterstäbe gehören ebenso der Vergangenheit an wie Risse im Boden. Jennifer Schenk freut sich besonders auf die Doppeltüren, mindern diese doch den Lärmpegel, was bei der Arbeit mit den Tieren wichtig ist. „Oft hören wir vor lauter Gebell gar nicht, ob ein Hund knurrt.“

Die aktuell sechs Hunde sind zurzeit im provisorisch unterteilten Außengehege untergebracht. Schenk und ihre Mitstreiter hoffen, dass das Hundehaus bis Frühjahr fertig wird.

Rund 330.000 Euro kostet die Sanierung. Eine große Summe für den Verein, der das Tierheim betreibt. Dessen garantiertes Jahresbudget beträgt nur rund 130.000 Euro. Gespeist wird dies aus den Mitgliedern: Das sind bis auf Lipprechterode und Etzelsrode alle Gemeinden des Landkreises, die pro Einwohner 1,40 Euro zahlen. Der Landkreis schießt weitere 15.000 Euro zu. „Die 130.000 Euro braucht es aber schon fast, um allein die Lohnkosten für unsere vier Festangestellten zu decken“, erklärt die Geschäftsstellenleiterin und betont, dass auch Futter und Tierarztbesuche zu bezahlen sind.

Entsprechend froh ist sie, dass der Verein regelmäßig Spenden bekommt – pro Jahr sind es meist zwischen 5000 und 10.000 Euro. Seit fünf Jahren habe man davon einen Teil für die Hundehaus-Sanierung zur Seite gelegt. Dass aus dem lange gehegten Traum aber tatsächlich bis Frühjahr 2021 Wirklichkeit wird, ist auch dem Land zu verdanken: 200.000 Euro Fördermittel fließen.

Für Spendenwillige steht folgendes Konto bereit: IBAN: DE62 8205 4052 0033 0314 24