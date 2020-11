Der Kleingarten wird im Landkreis Nordhausen wieder angesagt

„Laube, Liebe, Hoffnung“ titelt die Süddeutsche vor gut zehn Jahren. In Anlehnung an eine Bibelstelle will die überregionale Zeitung damit einen Trend pointieren, den der Bundesverband Deutscher Gartenfreunde damals selbst kaum fassen kann: Denn die Generation Golf entdeckt den Garten. Binnen kurzer Zeit sinkt in den gut 15.000 deutschen Kleingartenvereinen der Altersschnitt. Und selbst Bestseller-Autor Wladimir Kaminer widmet dem Ansturm von Kleinfamilien auf Kleingärten seinerzeit ein ganzes Buch.

Im Südharz wartete man auf ein Ankommen dieses Trends lange vergebens. Während in angesagten Studentenstädten wie Jena oder Leipzig lange Wartelisten den Weg zum eigenen Schrebergarten noch immer erschweren, rang der Nordhäuser Kreisverband der Kleingärtner hier über Jahre um Mitglieder. Doch die Pandemie und strenge Reiseregeln könnten sich als Katalysator erweisen, der den Schrebergarten-Boom nun auch hierhergebracht hat. Die Nachfrage nach Gärten hat sich dieses Jahr vervierfacht Das jedenfalls vermutet Marlis Biel, die dem Nordhäuser Kreisverband vorsteht. Rund 3000 Mitglieder aus 41 Gartensparten sind unter seinem Dach vereint, knapp 30 Sparten davon in Nordhausen, die übrigen im Kreis verstreut. In normalen Jahren, erzählt die Vereinschefin, hätten sich selten mehr als zehn Interessenten auf der Suche nach einem Garten gemeldet. „Dieses Jahr war das deutlich mehr: Gut 40 Anfragen haben uns erreicht.“ 30 davon seien durch das Leerstandsmanagement des Vereins bereits vermittelt worden. Diese Zahlen sind auch ein Vorgeschmack auf die Landesstatistik. Hier nämlich hätte der Ansturm auf die rund 5000 in Thüringen organisierten Gartensparten den Leerstand um 6,5 Prozent minimiert. Doch das allein ist für Marlis Biel nicht erwähnenswert. Vielmehr freut sie, dass es sich bei den Interessenten im Landkreis vor allem um junge Menschen und Familien mit kleinen Kindern handelt. Die treibe es nach draußen ins Grüne. „Für uns ist das ein absoluter Gewinn, weil wir damit unser Blut verjüngen“, sagt sie angesichts eines Altersschnitts in den Südharzer Gärten, den sie auf um die 65 Jahre schätzt. Dass es junge Leute allein der Pandemie wegen in die Gärten zieht, glaubt Biel derweil nicht. „Die Krise geht auch Hand in Hand mit dem Trend zur Eigenversorgung.“ Viele junge Gärtner würden dem Verein also auch nach Corona erhalten bleiben, weil saisonales und regionales Obst und Gemüse gefragt sind wie nie. Und das muss angebaut werden, um von der günstigen Pacht zu profitieren, die im Bundeskleingartengesetz gedeckelt ist. „Kleingärtnerische Nutzung ist zwingend erforderlich im Schrebergarten. Andernfalls müssen sich die Leute einen deutlich teureren Erholungsgarten kaufen“, sagt Biel. Die einst strenge Regel, die nur ein Drittel der Gartenfläche der Erholung erlaubte, sehe man mittlerweile aber nicht mehr so eng, wirbt sie um neue Mitglieder. Potenzial in Form freier Gärten gebe es noch ausreichend im Südharz, sagt Biel, die zudem schon von manchem Schnäppchen gehört hat. „Viele ältere Gartenpächter machen gute Preise für ihre Laube und das Inventar, oder verschenken es gar, wenn sie ihre Gärten künftig in guten Händen wissen.“