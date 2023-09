Ein Blick in die Ellricher Netzwerkkirche Sankt Johannis.

Der Kreis Nordhausen rückt eine Netzwerkkirche in den Blickpunkt

Ellrich. Der Tag des offenen Denkmals wird für den Kreis Nordhausen in einer ganz besonderen Kirche eröffnet. Die Besucher dürfen sich auf Wissenswertes, Musikalisches und Gastronomisches freuen.

Der diesjährige Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 10. September, wird im Kreis Nordhausen um 10 Uhr in der St.-Johannis-Kirche in Ellrich eröffnet. Die Ellricher Kirchengemeinde und der Kirchenbauverein stellen das Angebot der neuen Netzwerkkirche vor. Pfarrer Jochen Lenz beginnt mit einer Andacht. Ellrichs Bürgermeister Henry Pasenow (CDU) übernimmt als ehrenamtlicher Beigeordneter das Grußwort des Landkreises. Der Architekt Peter Tandler stellt das Projekt des Begegnungs- und Tourismuszentrums im Kirchenraum vor. Eine Führung ist geplant. Den musikalischen Part übernehmen Mädchen und Jungen der Kreismusikschule. Die Besucher erwartet auch ein gastronomisches Angebot. Die Kirche ist von 10 bis 17 Uhr geöffnet.