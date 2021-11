Nordhausen. Zusätzliches Geld für die Sozialhilfe.

Die nächste öffentliche Sitzung des Kreisausschusses des Nordhäuser Kreistages ist am Montag, 29. November, um 17 Uhr im großen Plenarsaal des Landratsamtes in der Grimmelallee 23, kündigt Landrat Matthias Jendricke (SPD) an. Mehrere Vergabe-Entscheidungen stehen auf der Tagesordnung. Außerdem beschäftigen sich die Mitglieder des Ausschusses mit einer überplanmäßigen Ausgabe in der Sozialhilfe für ambulante und stationäre Pflege.