Der Kürbis von Herrn Kürbis – eine besondere Geschichte aus dem Kreis Nordhausen

Werther. Die Samen hatte er auf einem Markt in Bad Muskau gekauft. Im April kam er in die Erde – nun konnte Hubert Kürbis aus Werther ernten. Seinem Namen macht er alle Ehre.

Kürbisse im Garten – für ihn ist das selbstverständlich. Bei dem Namen! Hubert Kürbis lächelt und erzählt, wie er als Kind in einen Laden am Nordhäuser Bahnhof Zierkürbisse zum Verkauf brachte. Als er die Quittung für den Erlös unterschrieb, habe die Verkäuferin voller Unverständnis erklärt, er solle mit seinem Namen unterschreiben – nicht das aufschreiben, was er gebracht hat.

In diesem Jahr sind zwei Exemplare eines polnischen Riesenkürbis sein ganzer Stolz. Der größte hat einen Durchmesser von 54 Zentimetern und einen Umfang von 1,50 Meter. Auch ein paar Zierkürbisse und Bananenkürbisse wachsen zurzeit gut in seinem Schrebergarten. „Kürbisse brauchen vor allem Platz und etwas gute Erde, ich gebe etwas Kaninchenmist dazu.“