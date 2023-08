Der Landkreis Nordhausen hat in diesem Jahr 704 Schulanfänger

Die Nordhäuser Feuerwehr brachte an mehreren Stellen der Stadt Spruchbänder zum sicheren Schulweg an. Dies ist wie in jedem Jahr eine gemeinsame Aktion mit der Kreisverkehrswacht.

Nordhausen. Aufregende Tage für alle Abc-Schützen im Kreis Nordhausen: Am Wochenende gibt’s Zuckertüten, am Montag folgt der erste Schultag. Spruchbänder in der Stadt fordern alle Autofahrer zur Rücksicht auf.

Für 704 Südharzer Kinder begann mit der Einschulung am Wochenende ein neuer Lebensabschnitt. Während in den elf Grundschulen, deren Träger der Landkreis ist, 380 Abc-Schützen begrüßt werden konnten, sind es in den sechs Grundschulen der Stadt Nordhausen insgesamt 324 Erstklässler. Die wenigsten Schulanfänger sind in Görsbach – nur noch 19 Kinder. Im vorigen Jahr waren es im ältesten Dorf der Goldenen Aue noch 33 Mädchen und Jungen.