Der Landkreis Nordhausen verliert eine herausragende Persönlichkeit

Nordhausen. Zum Tod des früheren Superintendenten Christoph Lerchner: Die Friedliche Revolution in Nordhausen ist auch mit seinem Namen eng verbunden.

Christoph Lerchner ist tot. Der Kreis Nordhausen verliert eine herausragende Persönlichkeit. Nicht nur die Evangelische Kirche trauert um ihn.

Der gebürtige Chemnitzer wächst in Dresden auf. Sein Berufsweg führt ihn vom Gärtner zum Pfarrer. 1958 kommt er als Pastor mit seiner Frau Karin nach Hesserode.

In den Jahren von 1987 bis 1995 ist Christoph Lerchner Superintendent des evangelischen Kirchenkreises in Nordhausen. Rückblickend sagt er später: „Wir konnten nicht die Politik der DDR verändern, aber wir konnten vor Ort etwas für die Menschen erreichen.“

Häufig hilft er Südharzern, die Ausreiseanträge gestellt haben, um in die BRD übersiedeln zu dürfen, aber daraufhin Ärger bekommen – vor allem mit der Staatssicherheit. Auch die Friedliche Revolution ist in Nordhausen mit seinem Namen verbunden. In der Wendezeit ist er einer der Protagonisten am Runden Tisch, leistet dort seinen Beitrag, dass auch im Südharz mit dem Ende der DDR der politische Übergang in die Demokratie gelingt.

Lerchners Engagement für die Menschen lässt in den Neunzigerjahren nicht nach. So organisiert er als Superintendent eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme (ABM) für 60 Arbeitslose. Ab 1995 arbeitet Lerchner noch zwei Jahre als Pastor in Hesserode. Im Ruhestand kümmert er sich weitere zehn Jahre ehrenamtlich um die Seelsorge im Nordhäuser Krankenhaus. Am 11. Mai 2023 ist Christoph Lerchner im Alter von 89 Jahren gestorben.