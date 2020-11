Der Lebensraum Kirchturm will in Trebra gerettet werden

Feuchtigkeit, veralteter Blitzschutz und Fäulnisschäden in der Tragkonstruktion – Trebras Kirchturm schreit nach einer Sanierung. Und die Trebraer? Die schreien nach Geld. Etwa 236.000 Euro seien für die erforderlichen Arbeiten nötig, erzählt Bürgermeister Jens Sauer (FDP). „Bei Land, Bund und beim Denkmalschutz haben wir schon angeklopft. Die Sparkasse hat uns mit 2000 Euro als erstes unter die Arme gegriffen.“ Zudem wolle Landtagspräsidentin Birgit Keller helfen, erzählt der Ortschef dankbar.

Und daneben, so erzählt Pfarrerin Silvia Pavlicek, mühe sich auch die Kirchgemeinde mit Spendenaktionen um Eigenanteile für die Rettung des markanten Helms von St. Nicolai mit seinen vier kleinen Nebentürmen.

In zwei Jahrzehnten wurden 750.000 Euro in die Kirche in Trebra investiert

Für die emsigen Trebraer wäre die sanierte Turmhaube so etwas wie das Sahnehäubchen auf der schon hübschen Dorfmitte. Allein in die Kirche seien in den vergangenen zwei Jahrzehnten 750.000 Euro geflossen. Der neuen Fassade kamen davon rund 130.000 Euro zu Gute. „Der Turm ist da das Herzensprojekt“, spricht Sauer im Namen der Trebraer.

Zumal das alte Gemäuer nicht nur Ort des Glaubens und Dorfmitte ist, sondern auch Lebensraum: Dohlen und ein Falkenpaar haben sich die barocke Saalkirche als Nistplatz erkoren. Ganz genau darüber bescheid weiß Reinhard Koch. Der Naturfreund aus Stöckey und sein Trebraer Mitstreiter Knut Riechel haben sich der Pflege des Turminneren und der Aufsicht über die Tiere angenommen.

Erste Niststätten unter dem Dach und entsprechende Einfluglöcher hätten sich als Erfolg herausgestellt. „Danach haben wir die Zahl der Kästen erhöht und auch für Mauersegler Quartiere geschaffen“, erzählt Koch. Der Eichsfelder weiß um jeden belegten Nistplatz: ein Falkenpaar ist dieses Jahr hier gewesen. Zudem hätten drei Dohlenpärchen gebrütet. „Kommendes Jahr dürften es sechs werden“, sagt Koch angesichts landesweit zu knapper Brutstätten für die Rabenvögel voraus.

„Wir tragen zum Erhalt der Art bei“, freut sich da Pfarrerin Silvia Pavlicek. Und mit Verweis auf verstopfte Dachrinnen in der Umgebung und Dreck des Nestbaus im Kircheninneren fügt sie lachend hinzu: „Dafür nehmen wir gern auch die Schweinerei in Kauf.“ Trotz der Begleitumstände liebe das Dorf die Tiere, erzählt Gemeindekirchenratsvorsitzende Birgit Ottomann. Das Geschehen am Himmel um den Turm werde von vielen mit Interesse beobachtet. „Und die Trebraer Kinder helfen sogar jedes Jahr beim Beringen der Tiere“, sagt sie.

Noch mehr zu schauen gibt es nun auch in den dunklen Stunden. Und dafür gesorgt hat wieder einmal Naturfreund Koch, als er kürzlich eine aufgepäppelte Schleiereule in St. Nicolai wieder auswilderte. „Mit etwas Glück wird sie hier bleiben“, sagt er über den Turm, für den die Rettung damit noch ein Stück wichtiger geworden ist.