Der Maler mit dem grünen Daumen

Dieter Schneider zeigt eines seiner Werke im heimischen Garten in Rothesütte.

Rothesütte. Dieter Schneider schafft lebensechte Porträts und engagiert sich in seinem Heimatort Rothesütte.

Wer in Rothesütte nach dem Haus von Dieter Schneider und seiner Frau fragt, hört die Antwort: „Dort, wo die vielen Blumen stehen.“ Dies ist nicht nur ein guter Wegweiser, sondern auch ein Hinweis auf eines der zwei Hobbys von Dieter Schneider. Denn der 66-Jährige hat offensichtlich einen grünen Daumen, was in Garten und Haus nicht zu übersehen ist. Übersehen kann man auch die künstlerische Ader des Ruheständlers nicht. Marilyn Monroe hängt lebensecht über der Wohnzimmercouch, hinterm Küchentisch findet sich ein Porträt von Tatort-Kommissar Axel Prahl. Auch die liebevoll gebastelten Holzarbeiten dürfen nicht fehlen.