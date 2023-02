Der Nordhäuser Christusdorn: Glitzerndes Kompliment

Christopher Bischoff berichtet über eine Form der Liebe, die meist nicht so genannt wird.

Am vergangenen Dienstag war mit dem Valentinstag der Tag der Liebenden schlechthin. Schade eigentlich, dass dieser Tag meist auf die klassische Form der partnerschaftlichen Liebe beschränkt ist, denn die Liebe begegnet uns doch in viel mehr Erscheinungsformen.

Im Altgriechischen gibt es beispielsweise mindestens drei verschiedene Wörter für Liebe, die jeweils ganz eigene Schwerpunkte setzen. Für mich ganz wichtig ist darunter die Liebe unter Freunden. Diese offenbarte sich mir in den letzten Tagen ganz besonders.

Ich bekam von einer guten Freundin eine kleine Flaschenpost mit Glitzerstaub und einem kleinen Zettel mit Segenswunsch überreicht. Und wie es so mit Glitzerstaub ist… Er taucht an Stellen auf, wo man ihn nicht vermutet.

Mich hat er beispielsweise an einem schwarzen Pullover bis nach Frankfurt ins Gemeindepraktikum begleitet. Als ich dieses Glitzern vernahm, wurde mir plötzlich bewusst, dass die freundschaftliche Liebe es ist, die mein Leben in besonderer Weise liebens- und lebenswert macht. Zu wissen, du bist jemandem wichtig, der nicht aufgrund des Erbgutes zwangsweise zu dir in Beziehung steht – ein größeres Kompliment kann es doch gar nicht geben. Diese Liebe gibt mir jedenfalls Kraft für alle Neuaufbrüche und lässt mich spüren: Egal wo du bist, es gibt Menschen, die an dich denken und in deinem Leben aufglitzern. In diesem Sinne Mut zu anhänglichem Glitzerstaub, am schwarzen Pulli oder anderswo.

Denn: „Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott an ihm.“ (1 Joh 4,16).

Christopher Bischoff ist Theologiestudent und Lektor der Kirchengemeinde Bielen.