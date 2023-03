Der Nordhäuser Herr der Trommeln steht mit besonderem Projekt auf der Bühne

Nordhausen. Ungewohnte Rhythmen und stimmungsvolle Melodien erklingen im Nordhäuser Museum Tabakspeicher. Für einen der Musiker des Ensembles ist ein Heimspiel.

Die jüdisch-israelischen Kulturtage in Nordhausen gehen am Samstag, dem 18. März, um 19.30 Uhr im Tabakspeicher in die zweite Runde. Seit vielen Jahren ist das Misrach-Ensemble mit jüdischer Musik in Nordhausen zu Gast. Ob es Lieder zu den Feiertagen, Melodien der spanischen Juden, Liebeslieder oder Tänze sind, immer möchten die vier Musiker dem Publikum die jüdische Kultur damit ein Stück näherbringen. Das zentrale Thema dieses Abends wird der Schabbat sein. Mit ungewohnten Rhythmen und stimmungsvollen Melodien lassen die Musiker aus Erfurt gemeinsam mit dem Nordhäuser Percussionisten Klaus Hagedorn den Abend ausklingen. Tickets sind in der Geschäftsstellen unserer Zeitung und in der Touristinformation erhältlich.