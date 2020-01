Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Der „singende FC Südharz“ probt wieder

Die ersten Probentermine im neuen Jahr des „1. singenden FC Südharz“ mit Kantorin Viola Kremzow stehen fest. Die Proben beginnen diesen Freitag in Ilfeld. Nach dem bewährten Muster wechseln die Probenorte wieder quer durch den Kirchenkreis. Die Teilnehmerinnen des Frauenchor-Projektes treffen sich jeweils freitags von 19 bis 20.30 Uhr: am 10. Januar im Ilfelder Marolthaus neben dem Pfarrhaus, am 17. Januar im Görsbacher Gemeindesaal, am 24. Januar im Gemeindesaal von Wipperdorf und am 31. Januar im St. Jakob-Haus in Nordhausen.

„50 Frauen haben sich bei mir angemeldet“, berichtet Viola Kremzow begeistert. Das freut die Gemeinden, die den Chor im Februar erwarten dürfen, mindestens genauso. Wer diese musikalische Frauenpower gern im Gottesdienst erleben möchte, kann sich die Termine am 1. Februar um 17 Uhr in der St. Katharinen-Kirche in Sülzhayn sowie am 2. Februar um 10 Uhr in der St. Nicolai-Kirche in Niedergebra vormerken.