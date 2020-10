Der verflixte erste Schritt

Gute Ideen gibt es wie Sand am Meer. Nur scheitert es sehr oft an deren Umsetzung. Denn die Idee allein reicht nicht. Manche trauen sich nicht, sie zu realisieren, weil entweder das Vertrauen in sich selbst fehlt, das notwendige Startkapital, 24 Stunden zu kurz für einen Arbeitstag sind oder man überhaupt nicht weiß, wo und wie man diesen verflixten ersten Schritt macht. Oder banal gesagt, man möchte einfach nicht in der Höhle der Löwen landen.

Ab sofort wird den jungen Ideengebern jedoch kräftig unter die Arme gegriffen. Denn das jüngste Projekt der Hochschule Nordhausen unterstützt Studenten und Mitarbeiter der Bildungseinrichtung dabei, deren Ideen wachsen zu lassen. Eines der vier bisherigen Projekte, die unterstützt werden, macht jedoch auch Hoffnung. Denn die Vision eines ambitionierten Studenten sieht vor, was für uns selbstverständlich ist, als eine mobile Version in die entlegensten Teile der Erde zu bringen: Strom und Wasser. Würde das gelingen, wäre das für viele Länder ein riesiger Fortschritt. Und eventuell auch hier im Südharz umsetzbar. Nicht für Strom und Wasser, dafür vielleicht für Internet und Mobilfunkempfang. Denn diesbezüglich haben uns andere Länder bereits überholt, die nicht überall Strom und Wasser haben.