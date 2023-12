Der Wochenmarkt in Nordhausen plant eine Pause

Nordhausen Auf dem Marktplatz in Nordhausen ist der Übergang ins neue Jahr nicht nahtlos. Wir verraten, wann es weitergeht.

Auch in der letzten Dezember-Woche, also zwischen den Feiertagen, veranstaltet die Deutsche Marktgilde ihren Wochenmarkt in Nordhausen, teilt Katrin Schiel von der Niederlassungsleitung in Dresden mit. „Er findet statt, wenn auch mit kleinerem Angebot“, erklärt sie. Nach Weihnachten können sich die Marktkunden am Donnerstag, 28. Dezember, und am Freitag, 29. Dezember, mit frischen Produkten versorgen.

In der ersten Januarwoche mache der Wochenmarkt eine kleine Pause, kündigt Katrin Schiel an. Erst am Dienstag, 9. Januar 2024, kehrt der Markt dann auf den Rathausplatz zurück. Alle Informationen rund um den Wochenmarkt in Nordhausen gibt auch jederzeit online unter nordhausen.treffpunkt-wochenmarkt.de.