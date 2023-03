Der wohl markanteste Kirchturm im Landkreis Nordhausen erstrahlt im neuen Glanz und steht im Mittelpunkt eines Films

Trebra. Im letzten Jahr tat sich vieles an der St.-Nicolai-Kirche in Trebra im Landkreis Nordhausen. Wer viel arbeitet, darf auch feiern. An diese Feste wird nun erinnert.

Wer sich noch einmal das Erdbeerfest und das Knopffest in Trebra im vergangenen Jahr bildlich in Erinnerung holen möchte, oder wer diese Veranstaltungen verpasst hat, ist herzlich zu einem Filmabend eingeladen.

Am Sonntag, dem 12. März, beginnt die Vorführung um 17 Uhr in der Gaststätte Aderhold. Für die Verpflegung sei an diesem Abend bestens gesorgt, teilen die Veranstalter mit. Beide Feste zeigten im letzten Jahr, wie sehr den Trebraern ihr Nicolaikirche am Herzen liegt.

Das Interesse der Einwohner war sowohl bei der Öffnung der Kapsel im alten Turmknopf, als auch bei der Bekrönung mit der neuen Turmspitze riesig. Nun ist der markante Haupthelm des Gotteshauses wieder komplett und zeigt weithin den Weg nach Trebra.