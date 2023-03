Deutlich mehr Arbeitslose als im Vorjahr

Nordhausen. Im Landkreis Nordhausen sind im Februar 3622 Personen ohne Arbeit. Humanitäre Entscheidung, die Ukrainer aufzunehmen, wirkt sich negativ auf die Quote aus.

„Die Zahl der Arbeitslosen ist von Januar auf Februar konstant geblieben“, sagt Karsten Froböse, Chef der Arbeitsagentur Nordthüringen anlässlich eines Besuches beim Unternehmen Bätzoldt’s Garten- und Landschaftsbau in Bad Frankenhausen. „Zum Vorjahr haben wir allerdings deutlich mehr Arbeitslose.“ Ursächlich sei in erster Linie die humanitäre Entscheidung, dass Geflüchtete aus der Ukraine von den Jobcentern betreut werden. „Aber auch die Konjunktur läuft nicht so rund wie vor einem Jahr. Die Firmen halten sich mit neuen Jobangeboten zurück“, so Froböse. So sei seit Jahresbeginn die Meldung freier Stellen um knapp 30 Prozent zurückgegangen. „Wir können allerdings aktuell aus über 2700 Arbeitsangeboten schöpfen.“

13.425 Arbeitslose waren Ende Februar in den vier Nordthüringer Landkreisen gemeldet, die Arbeitslosenquote betrug, genau wie im Januar, 7,4 Prozent. Vor einem Jahr lag sie bei 6,2 Prozent.

Starker Anstieg der Zahlen beim Jobcenter

Im Landkreis Nordhausen waren Ende Februar 3.622 Arbeitslose registriert, 10 Personen mehr als im Januar. Gegenüber dem Vorjahr stieg die Arbeitslosigkeit um 19 Prozent (plus 579). Während bei den Agenturkunden die Arbeitslosigkeit zum Vorjahr nahezu konstant blieb, stieg beim Jobcenter die Arbeitslosigkeit um 28 Prozent. Die Arbeitslosenquote liegt unverändert bei 8,8 Prozent. Vor einem Jahr betrug sie 7,3 Prozent.

2789 ausländische Arbeitslose sind in Nordthüringen gemeldet. Darunter entfallen mit 1.341 Personen fast 50 Prozent auf die Ukraine. „Wir haben erste Vermittlungen von Ukrainern in Arbeit“, bestätigt Froböse.