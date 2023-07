Der Bahnhof in Bleicherode-Ost soll barrierefrei werden, aber erst in einigen Jahren.

Deutsche Bahn will Bahnhof in Bleicherode barrierefrei ausbauen, aber erst in einigen Jahren

Bleicherode. Bahnsteige, die ohne Probleme auch für Rollifahrer oder mit dem Kinderwagen zu erreichen sind und ausreichend Parkplätze, dies würden sich die Bleicheröder wünschen. Im Nachbarort gäbe es eine Alternative.

In der Diskussion um die unhaltbaren Zustände am Bahnhof in Bleicherode-Ost teilt das Bauamt der Landgemeinde mit, dass die Deutsche Bahn den Bahnhof barrierefrei ausbauen möchte. Dies ist aber erst für die Jahre 2025/26 geplant. Um die Zeit bis dahin zu überbrücken, mehren sich die Wünsche, die Regionalexpress-Züge statt in Bleicherode, am barrierefreien Bahnhof in Niedergebra halten zu lassen.