Deutschlandticket, Grünabfallkarte und Co: Nordhäuser Stadtwerke beraten bei erstem Servicetag

Nordhausen. Wann die Mitarbeiter der Nordhäuser Stadtwerke beraten und informieren und was noch alles für Überraschungen auf interessierte Besucher wartet.

Zu einem Servicetag laden am 16. Mai die Nordhäuser Stadtwerke in das Energie-Service-Center in der Rautenstraße 9 ein. In der Zeit von 10 Uhr bis 18 Uhr beantworten verschiedene Mitarbeiter alle Fragen zu ihren Dienstleistungen. So beispielsweise zum Deutschlandticket, zur Grünabfallkarte, zum Fahrsicherheitstraining und vielem mehr.

Interessierte können den Besuch des Stadtwerke-Servicetages auch nutzen, um sich über aktuelle Entwicklungen und Neuerungen auf dem Energiemarkt zu informieren. Natürlich darf an diesem Tag auch das Stadtwerke-Glücksrad nicht fehlen. Es gibt tolle Preise zu gewinnen, darunter 20 Grünabfallkarten. „Einfach vorbei schauen und überraschen lassen“, rät Monika Gries von den Stadtwerken.